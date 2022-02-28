Суды Петербурга арестовали 99 участников несанкционированных акций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели 430 материалов об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных акций, прошедших в центре города 27 февраля. Как сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по 99 из них вынесено решение об аресте.

Разбирательства идут в 15 районных судах города.

"Всего поступил 661 материал, решения приняты по 430", - говорится в сообщении. По материалам пресс-службы, штрафы назначены 318 участникам акций.

Несанкционированная акция прошла вечером 27 февраля у Гостиного двора на Невском проспекте и на других центральных улицах Петербурга, некоторые участники акций направлялись в сторону Смольного. Это была четвертая подряд несогласованная акция в городе. Официальными данными МВД о количестве задержанных ТАСС не располагает.

Митинг был несогласованным и проведен в нарушение действующих коронавирусных ограничений. В соответствии с постановлением городских властей о противодействии распространению коронавируса в Петербурге запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий численностью более 20 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами.