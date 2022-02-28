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В Омске пострадали шесть человек при столкновении маршрутки и грузовика

Среди пострадавших два ребенка

ОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус и грузовик столкнулись в понедельник в Омске. Как сообщила пресс-служба регионального УГИБДД, при аварии пострадали шесть человек, включая двух детей.

"В результате ДТП водитель грузового автомобиля, а также пять пассажиров Ford (двое из них несовершеннолетние) доставлены в медицинское учреждение", - сообщила пресс-служба.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля ГАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Ford Transit. В салоне маршрутки находились 17 человек. ДТП произошло около 18:10 (15:10 мск).

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