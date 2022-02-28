В Дагестане суд смягчил меру наказания ректору вуза, обвиняемому в мошенничестве и подлоге

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Суд в Махачкале отправил под домашний арест обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге ректора Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) Нурмагомеда Суракатова. Об этом в понедельник сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.

Ранее сообщалось, что в Махачкале арестовали ректора ДГТУ по делу о мошенничестве и подлоге.

"В Советский районный суд поступило ходатайство органов следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ректора ДГТУ Суракатова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). В ходе рассмотрения материала в суд были представлены документы, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии здоровья обвиняемого ввиду двух перенесенных накануне операций. <…> Исходя из изложенного, суд пришел к выводу о необходимости изменения меры пресечения обвиняемому, <…> а именно избранием домашнего ареста сроком на три месяца, до 4 июня 2022 года, с наложением соответствующих ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде региона в течение трех суток со дня его провозглашения.