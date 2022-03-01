В ДНР заявили об уничтожении пятой ракеты "Точка-У"

ДОНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Силы ПВО Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили во вторник ракету "Точка-У", выпущенную ВС Украины по территории республики. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"ВСУ снова применили тактический ракетный комплекс (ТРК) "Точка-У". Сегодня утром над районом населенного пункта Зугрес силами ПВО сбита пятая по счету ракета, выпущенная за последние дни из ТРК "Точка-У". Хвостовая часть упавшей ракеты обнаружена вблизи поселка "Южный" населенного пункта Зугрес. Возгорание ракетного топлива, а также сухостоя было ликвидировано силами МЧС ДНР. Вторая часть ракеты обнаружена в районе поселка Ханженково населенного пункта Макеевка", - говорится в сообщении.