Поставщика медоборудования в Чите приговорили к штрафу за взятки главврачам

ЧИТА, 1 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к штрафу в размере 1,7 млн рублей руководителя компании "Дельрус-регион" по делу о даче взяток двум главврачам. Суд установил, что за вознаграждение руководители больниц помогали фирме получить госконтракты на поставку медицинского оборудования, сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

"С декабря 2017 года по декабрь 2020 года женщина, представляя коммерческие организации, передала частями взятку в размере 130 тыс. рублей главному врачу городского родильного дома за содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. Кроме того, 27 сентября 2019 года при посредничестве своего работника она на эти же цели передала взятку в размере 50 тыс. рублей главному врачу Чернышевской центральной районной больницы. Суд назначил ей по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 1,7 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, на срок четыре года", - говорится в сообщении.

Суд также сохранил арест на средства осужденной на сумму, соразмерную наказанию. Сама обвиняемая признала вину.

Как уточнили в ведомстве, бывший главврач роддома ранее получил штраф в размере 1,5 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности в сфере здравоохранения в течение трех лет, а бывшего главврача Чернышевской ЦРБ приговорили к 4 годам лишения свободы условно и 100 тыс. рублей штрафа с лишением права занимать руководящие должности в сфере здравоохранения 2,5 года.