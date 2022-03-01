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Военная операция на Украине

В СК РФ сообщили, что число погибших и раненых среди мирного населения в Донбассе растет

В ведомстве отметили, что украинские силовики действуют умышленно, с целью убийства и причинения вреда неограниченному кругу лиц, при этом пренебрегая нормами международного права

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ расследует многочисленные факты обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса, повлекших разрушения гражданской инфраструктуры и ранения людей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, число раненых и погибших среди мирного населения растет ежедневно.

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"ВСУ и иные украинские воинские формирования продолжают обстрелы территории Луганской и Донецкой народных республик. Интенсивность и жестокость массированных прицельных артиллерийских обстрелов украинских силовиков из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, по невоенным целям только возрастают. Уничтожаются жилые дома, поликлиники, школы, газопроводы и водопровод, разрушаются другие объекты гражданской инфраструктуры. Число раненых и жертв среди мирного населения неумолимо растет ежедневно", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что украинские силовики действуют умышленно, с целью убийства и причинения вреда неограниченному кругу лиц, при этом пренебрегая нормами международного права. "В действиях украинских силовиков усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации. В связи с этим российским следствием и возбуждаются уголовные дела", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что такие преступления являются серьезнейшим нарушением норм международного права, в частности положений Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года и дополнительного протокола II к ней. У российского следствия есть все основания для расследования таких преступлений, подытожили в ведомстве.

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