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Военная операция на Украине
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Возбуждены два уголовных дела по фактам обстрелов территорий России со стороны ВСУ

Следствие установило, что 27 февраля представители Вооруженных сил Украины с целью убийства гражданского населения произвели с территории страны выстрел из вооружения неизбирательного действия по населенному пункту в Джанкойском районе Крыма

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следователи СК РФ возбудили два уголовных дела по фактам обстрелов территорий России со стороны военнослужащих ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

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"Следственным комитетом РФ продолжается фиксация и сбор доказательств по фактам обстрелов со стороны украинских вооруженных сил российской территории", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 27 февраля 2022 года представители Вооруженных сил Украины, ведущих боевые действия на юго-востоке Украины, с целью убийства гражданского населения произвели с территории Украины выстрел из вооружения неизбирательного действия по населенному пункту в Джанкойском районе Республики Крым.

В этот же день, по данным СК, два снаряда, выпущенные украинскими силовиками из установки реактивной системы залпового огня "Ураган", упали на открытом участке местности в районе улицы Зеленая села Нехотеевка Белгородского района Белгородской области.

"Однако преступные планы киевских карателей не осуществились, поскольку снаряды не достигли границ российских населенных пунктов. Жертв среди мирного населения и разрушений нет. По указанным фактам Следственным комитетом РФ возбуждено два уголовных дела по ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом")" - заключили в СК.

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