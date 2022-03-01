Возбуждены два уголовных дела по фактам минометных обстрелов территорий Донбасса

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам минометных обстрелов территорий Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Следственным комитетом РФ продолжается фиксация всех преступлений ВСУ и нацбатальонов в отношении гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик. По указанным фактам Следственным комитетом РФ возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 февраля и 1 марта многократно увеличилось количество артиллерийских и минометных обстрелов территории ДНР и ЛНР со стороны представителей ВСУ и украинских националистов. В результате непрекращающихся массированных обстрелов Киевского, Кировского, Куйбышевского, Петровского районов города Донецка, городов Горловка, Докучаевск и Макеевка в ДНР, а также населенных пунктов Первомайск, Кировск в ЛНР 24 мирных жителя, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести, четверо граждан погибли.

"Повреждены и разрушены более 140 жилых домов, в городе Горловка в результате попаданий снарядов выведены из строя фильтровальная и насосная станции ДНР, без водоснабжения остались более 70 000 жителей", - заключили в СК.