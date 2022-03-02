Один человек пострадал при пожаре в инфекционном отделении больницы в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 марта. /ТАСС/. Один человек получил ожоги в результате пожара в среду ночью в инфекционном отделении больницы в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В результате пожара ожоги получил один человек. Площадь пожара составила девять кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь на сайте регионального ГУ МЧС сообщается, что информация о пожаре в инфекционном отделении больницы поступила в 00:55 по местному времени. Пожар был ликвидирован в 01:09 по местному времени. Спасено семь человек, эвакуировано 25 человек. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались восемь единиц техники, 32 человека личного состава. Причина возгорания устанавливается.