Жителя Воронежской области приговорили к 2,5 годам за повторный призыв к терроризму

ВОРОНЕЖ, 2 марта. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Россошанского района Воронежской области к 2,5 годам колонии за повторный публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, сообщила в среду пресс-служба УФСБ по региону.

"Приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений с назначением наказания в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета на срок два года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УФСБ по региону, в мае 2020 года Второй Западный окружной военный суд признал жителя Россошанского района Воронежской области виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), ч. 4 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия") и приговорил его к штрафу в размере 350 тыс. рублей, но мужчина снова разместил на своей странице в "ВКонтакте" материалы с оправданием действий насильственного характера, направленных на коренной переворот политической жизни и уничтожение действующей власти. Как уточняется в сообщении, мужчина также продал вещдок по делу (свой мобильный телефон), после чего следственный отдел УФСБ по региону возбудил в отношении него уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") и ч. 2 ст. 312 УК России ("Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации").