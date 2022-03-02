Дело бывшего гендиректора УКС Прикамья вернули в суд на новое рассмотрение

ПЕРМЬ, 2 марта. /ТАСС/. Пермский краевой суд отменил решение Ленинского районного суда Перми о прекращении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора "Управления капитального строительства Пермского края" Дмитрия Левинского и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщили в среду в прокуратуре региона.

Левинский обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке работ по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе села Усть-Качка Пермского края в 2020 году. "По мнению прокуратуры, экс-чиновник совершил тяжкое преступление повлекшее причинение многомилионного ущерба бюджету региона. До настоящего времени выполнение работ по берегоукреплению Воткинского водохранилища не завершено, строительство социально значимого гидрозащитного объекта остановлено", - говорится в сообщении прокуратуры Прикамья.

В 2017 году Левинский заключил с директором компании "Сириус" государственный контракт на выполнение работ по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе села Усть-Качка Пермского края, которые должны были быть выполнены до 24 марта 2020 года. Когда же срок контракта истек, а работы на объекте не были выполнены в срок, Левинский осуществил приемку работ, подписав соответствующие акты. Впоследствии на основании этих документов подрядчику из бюджета было перечислено более 52 млн рублей. В декабре 2021 года Ленинский районный суд Перми постановил переквалифицировать действия Левинского с ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") на ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), а уголовное дело было прекращено за истечением сроков давности. Пермский краевой суд согласился с доводами прокуратуры и отменил судебное решение от 14 декабря 2021 года, направив дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Перми.