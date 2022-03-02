В Подмосковье в ДТП с маршруткой и грузовиком погиб человек

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком "Камаз" на трассе в Подмосковье, в результате один человек погиб, еще пятеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 11:54 мск на 106-м километре трассы М-4 Дон в Ступинском районе маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь по маршруту Москва - Кировск, совершил попутное столкновение с грузовиком "Камаз" дорожной службы. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро человек пострадали", все они находились в маршрутке", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что всего в маршрутке находились 13 пассажиров. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что микроавтобус перевозил работников из Москвы в Тулу. "Двое пострадавших госпитализированы", - добавил он.