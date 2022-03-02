Бывший главврач ЦРБ в Забайкалье получил более семи лет колонии за взятку

ЧИТА, 2 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима бывшего главврача Могочинской центральной районной больницы (ЦРБ), который получил взятку за помощь компании в получении госконтракта на поставку оборудования, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

"С мая по первую декаду июля 2019 года главный врач больницы лично частями получил от директора одного из юридических лиц взятку в 190 тыс. рублей за оказание содействия при заключении государственного контракта на поставку в больницу оборудования для кинезитерапии стоимостью 1,9 млн рублей. Суд признал бывшего главврача виновным и назначил наказание в виде семи лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишил его права занимать руководящие должности в сфере здравоохранения на три года", - говорится в сообщении.

У обвиняемого конфисковали 190 тыс. рублей как эквивалент полученной взятки, а также наложили арест на автомобиль Toyota Land Cruiser до полного исполнения имущественных взысканий. Дело было возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 РФ ("Получение взятки в крупном размере").