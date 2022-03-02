Экс-замминистра природных ресурсов Чувашии получил условный срок за превышение полномочий

ТАСС, 2 марта. Суд приговорил бывшего министра природных ресурсов Чувашии Александра Ефремова к условному сроку за незаконное предоставление в аренду земельных участков для добычи песка и заготовки древесины. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по республике.

"Он [первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики] признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). <…> Приговором суда Александру Ефремову назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на два года", - отмечается в сообщении.

Кроме того, решением суда с осужденного в счет возмещения причиненного материального ущерба взыскано более 21 млн рублей.

Следствием и судом установлено, что с декабря 2016 по март 2017 года Ефремов предоставил коммерческой организации лесной участок для добычи строительного песка карьерным способом, а также для заготовки древесины путем сплошной рубки. При этом он знал, что участок отнесен к защитным, ценным, противоэрозионным лесам, где в силу требований закона такая рубка запрещена. В результате в период с марта 2017 по март 2018 года на этом участке были вырублены лесные насаждения площадью более 3,6 га. Государственному лесному фонду причинен особо крупный ущерб в размере более 15,5 млн рублей.

Кроме того, в летом 2017 года Ефремов, который также являлся председателем экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов, незаконно выдал другой коммерческой организации разрешительную документацию на право добычи строительного песка в период с сентября 2017 по сентябрь 2018 года на лесном участке в водоохранной зоне реки Суры в Шумерлинском районе. При этом срок действия лицензии компании на право пользования недрами истекал 1 сентября 2017 года, а после этого в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство, разведка и добыча полезных ископаемых в водоохранной зоне запрещены. В результате незаконного предоставления в аренду земельного участка и неправомерной добычи полезных ископаемых был нанесен существенный вред окружающей среде. Государству причинен ущерб в размере более 5,4 млн рублей.

Факты противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей следственного управления СК РФ по Чуваши и сотрудников Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры.