В Тюменской области экс-глава одного из отделов ГИБДД признал вину во взяточничестве

ТЮМЕНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Бывший начальник межрайонного отдела ГИБДД в Тюменской области признал вину во взяточничестве. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области.

"В Тюмени завершено расследование двух уголовных дел в отношении бывшего начальника межрайонного отдела ГИБДД и его посредника, обвиняемых в получении взяток за выдачу водительских удостоверений, по ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела следователем СК РФ допрошено около 100 граждан, изъята и исследована экзаменационная документация, подтверждающая факт совершения указанных преступлений. Под тяжестью собранных доказательств фигуранты уголовного дела свою вину признали полностью, кроме того, следствием установлены иные лица - 38 взяткодателей, которые привлечены к уголовной ответственности. Объем каждого уголовного дела составил свыше 15 томов", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия каждого из двух фигурантов обвиняют в совершении 38 эпизодов взяточничества. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что судебное заседание будет назначено в ближайшее время.