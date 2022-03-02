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Четверо студентов пострадали при нападении неизвестного на университет во Франции

В настоящее время их состояние оценивается как стабильное

ТАСС, 2 марта. По меньшей четверо студентов получили ранения при нападении неизвестного на университет города Ле-Ман во французском департаменте Сарт. Об этом сообщает в среду региональная газета Ouest-France.

По данным издания, нападение произошло около 13:30 по местному времени (15:30 мск). Неизвестный человек ворвался в учебное заведение и совершил нападение на учащихся. По словам очевидцев, его действия были беспорядочными. Он был задержан спустя около 30 минут после начала инцидента прибывшими на место происшествия правоохранителями.

Состояние четырех потерпевших оценивается как стабильное, угрозы для их жизни нет.

На данный момент здание университета заблокировано. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные службы.

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