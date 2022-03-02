Ректор Смоленского госуниверситета спорта стал фигурантом четвертого уголовного дела

ТАСС, 2 марта. Следователи возбудили четвертое уголовное дело в отношении ректора Смоленского госуниверситета спорта Георгия Греца после выявления новых эпизодов превышения должностных полномочий. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"По материалам прокуратуры в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с сентября 2019-го по декабрь 2021 года ректор заключил с двумя знакомыми индивидуальными предпринимателями агентские договоры и без согласия собственника разместил три базовые станции сотовой связи и другое техоборудование на территории вуза. "В результате образовательному учреждению был причинен ущерб в размере более 845 тыс. рублей", - добавили в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области, деньги за размещение станций сотовой связи на территории университета и потребленную электроэнергию на расчетный счет вуза не поступали.

Ранее Грец стал фигурантом трех уголовных дел по разным составам преступлений, он подозревается в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным следствия, с июня 2020-го по июнь 2021 года Грец похитил у вуза свыше 1,5 млн рублей. Также были выявлены факты незаконного использования помещений общежития университета под иные нужды и незаконного подключения майнинговой фермы к электросетям вуза. Кроме того, Грец подозревается в самовольном захвате части земель нацпарка "Смоленское Поозерье". Возбужденные уголовные дела соединены в одно производство.