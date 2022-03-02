В Петербурге актера Андрея Божанова отправили под домашний арест по обвинению в разбое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Калининский суд Петербурга избрал меру пресечения актеру Андрею Божанову, который обвиняется в разбойном нападении на отделение Сбербанка в понедельник. Следствие просило о заключении под стражу, однако суд ограничился домашним арестом до конца апреля, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд следствию отказал, избрав домашний арест по 27 апреля 2022 года", - сказано в сообщении.

О задержании Божанова, в фильмографии которого несколько ролей в сериалах (в том числе "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия"), сообщалось накануне.

По версии следствия, в понедельник около трех часов дня мужчина пришел в отделение Сбербанка на Гражданском проспекте. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, он потребовал деньги у 56-летнего кассира, однако быстро скрылся с места происшествия, ничего не похитив. Задержали подозреваемого вечером того же дня на проспекте Просвещения, при нем оказался травматический пистолет с просроченным разрешением. В отношении Божанова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).