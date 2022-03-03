Бразилец, обвиняемый в организации взрыва в телестудии на родине, экстрадирован из России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Гражданин Бразилии Эдуардо Фаузи, арестованный в России и обвиняемый на родине в нападении на продюсерскую студию в Рио-де-Жанейро в декабре 2019 года, экстрадирован. Об этом сообщается на портале "МВД Медиа" в четверг.

Ранее Фаузи было отказано в предоставлении политического убежища на территории России. "Сегодня в международном аэропорту Внуково состоялась экстрадиция гражданина Федеративной Республики Бразилия Эдуардо Фаузи. Он обвиняется в организации взрыва и покушении на убийство", - говорится в сообщении.

24 декабря 2019 года пять человек напали на студию "Порта дус фундус" в Рио-де-Жанейро, забросав ее дверь бутылками с зажигательной смесью. В результате преступления был поврежден входной вестибюль здания и пострадал охранник. Преступление вызвало широкий общественный резонанс.

Скрываясь от следствия, Фаузи покинул Бразилию и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Газета Globo сообщала, что Бразилия направит в Россию по дипломатическим каналам запрос об экстрадиции своего гражданина. По ее информации, он был обнаружен в Москве, где проживал у матери своего ребенка. Позже его задержали в Екатеринбурге, он был арестован Ленинским районным судом Екатеринбурга.