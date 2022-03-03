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В Челябинске упал башенный кран

В результате инцидента погиб один человек

ЧЕЛЯБИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Башенный кран упал на стройплощадке в Челябинске, в результате один человек погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.

"Поступила информация о падении башенного крана на строительной площадке в Челябинске, на ул. Героя России Александра Яковлева. В результате происшествия погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жилые и строящиеся здания не повреждены. Погибший - крановщик.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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