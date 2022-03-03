Архангельский колледж телекоммуникаций эвакуировали из-за сообщения о возгорании

АРХАНГЕЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. Студентов и сотрудников Архангельского колледжа телекоммуникаций эвакуировали из-за сообщения о возгорании, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"В 12:55 мск поступило сообщение о коротком замыкании в электросушилке туалета. Эвакуированы студенты и сотрудники, порядка 400 человек", - сказали в пресс-службе.

На месте работают пожарные.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, угрозу возгорания ликвидировали сотрудники колледжа до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

