Обвиняемые по делу о диверсии на газопроводе в Крыму не признали вину

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Верховный суд Крыма начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех фигурантов дела о диверсии на газопроводе. Обвиняемые свою вину не признали, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"В Верховном суде Республики Крым в открытом судебном заседании началось рассмотрение уголовного дела по существу в отношении Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нариман Джелялова, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, в том числе диверсии. В судебном заседании подсудимые свою вину не признали", - говорится в сообщении.

Дело рассматривается в общем порядке коллегией из трех судей Верховного суда Крыма.

Сотрудники ФСБ 4 сентября 2021 года задержали трех жителей Крыма: заместителя председателя запрещенного в России "Меджлиса" Наримана Джелялова, а также предполагаемых исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых. В Центре общественных связей ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевального в Крыму диверсия была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Как ранее сообщал со ссылкой на материалы дела представитель суда, обвиняемым вменяется умышленная установка на газопровод в селе Перевальном взрывного устройства, которое повредило газопровод, газоснабжение в селе было прервано. Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 222.1; ч. 3 ст. 226.1; п "а", "б" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также им вменяется ущерб предприятию "Крымгазсети" в размере 105 тыс. рублей. В ходе предварительного слушания был подан гражданский иск, по которому подсудимые признаны гражданскими ответчиками.