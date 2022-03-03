На Ставрополье приговорили к 14,5 года колонии обвиняемого в убийстве бизнесмена

СТАВРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима водителя бизнесмена, обвиняемого в убийстве своего начальника. Сын водителя, который был пособником совершения преступления, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

"Коллегией присяжных заседателей указанные лица признаны виновными в совершении указанных преступлений. Судом водителю бизнесмена назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Второму фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Обоим фигурантам назначен срок ограничения свободы на два года и штрафы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда в общей сумме 22,5 млн рублей и имущественного ущерба в размере 7 млн рублей.

Экс-директор компании "Роснефть-Ставрополье" был убит в Ставрополе в начале 2015 года. Доверенным лицом бизнесмена был его водитель. На него были оформлены объекты недвижимости и машины, водитель знал о местах хранения крупных сумм денег.

Мужчина вместе со своим сыном решил убить своего начальника и завладеть имуществом. Родственники купили пистолет и патроны. Дождавшись бизнесмена в автомобиле, водитель застрелил его, сын помог ему спрятать пистолет и патроны. Спустя несколько дней после убийства пособники украли из сейфа погибшего 12 млн рублей.

Водитель признан виновным в совершении убийства и незаконном хранении боеприпасов. Его сын - в пособничестве в убийстве. Оба также признаны виновными в незаконном хранении оружия и краже в особо крупном размере. Приговор не вступил в законную силу.