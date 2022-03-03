В Петербурге правоохранители предотвратили махинации с НДС на 155 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга совместно с представителями налоговых органов предотвратили махинации группы лиц с налоговой документацией по НДС на 155 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС руководитель УФНС по Петербургу Александр Гнедых.

"Службой экономической безопасности УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии со службой "Б" ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Следственным комитетом, налоговым управлением и при поддержке прокуратуры была пресечена преступная деятельность площадки, которая приготовила к раздаче 155 млрд рублей НДС по изготовленным документам", - рассказал Гнедых на заседании расширенной коллегии УФНС России по Петербургу.

На данный момент в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), они арестованы.