СК возбудил дело о халатности после нападения собаки на ребенка в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на несовершеннолетнего ребенка в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

Ранее в сети распространилось видео, где собака напала на несовершеннолетнего ребенка. "Следственным управлением Следственного комитета России по Дагестану по результатам проверки информации о нападении собаки на малолетнего жителя города Махачкалы, размещенной в социальных сетях, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. Дело по факту халатности возбуждено в отношении должностных лиц жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в нарушение положений федерального и регионального законодательства должностные лица управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Махачкалы не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на территории города.

"Ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, что выразилось в причинении малолетнему жителю Махачкалы телесных повреждений в результате нападения на последнего бездомной собаки 3 марта 2022 года на проспекте Петра I", - добавили в СК по Дагестану.

Как сообщили в Минздраве региона, мальчика госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу, где врачи наблюдают за его состоянием и проводят необходимое лечение.