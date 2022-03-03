Жителя Пензенской области осудили на восемь лет колонии за убийство 15-летней девушки

ПЕНЗА, 3 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к восьми годам колонии 17-летнего жителя Пензенской области по делу об убийстве его 15-летней знакомой. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК по региону.

"Приговором суда назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.

Как установил суд, в ночь на 18 июня 2021 года в поселке Мокшан в ходе конфликта молодой человек ударил по голове свою 15-летнюю знакомую, после чего оттащил потерпевшую к недостроенному зданию и нанес там еще несколько ударов. Она умерла от полученной черепно-мозговой травмы. Тело погибшей обнаружили ее родственники. Злоумышленника задержали недалеко от места преступления.