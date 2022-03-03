В Краснодаре 2,7 тыс. человек остались без электричества

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 10 многоквартирных домах в Краснодаре, в зоне отключения находятся 2,7 тыс. человек, среди которых 900 детей. Ведутся восстановительные работы, говорится в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара в официальном аккаунте в Instagram в четверг.

"В 21:30 3 марта на единый номер вызова экстренных оперативных служб поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по адресам: Дунаевского, Есенина, Прокофьева, Рахманинова, Прикубанский ВО. Количество жилых домов -10 МКД. Количество населения - 2 700 человек, из них 900 детей. Социально-значимые объекты - нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной отключения стало повреждение на линии, ориентировочное время восстановительных работ 4-5 часов.

Ранее в четверг сообщалось, что днем в Краснодаре без света остались 1,2 тыс. человек, в том числе 400 детей. В зону отключения попали 285 домов, из которых 271 частный и 14 многоквартирных.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Краснодаре облачно с прояснениями, днем ожидается сильный дождь, температура воздуха днем от 6 до 8 градусов выше нуля, ночью - от 2 до 4 градусов тепла.