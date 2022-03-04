Полиция Астрахани опровергла факт рассылки недостоверной информации якобы от имени УМВД

АСТРАХАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Астраханская полиция опровергает факт рассылки в мессенджерах недостоверной информации, распространяемой якобы от имени УМВД, о случаях проникновения злоумышленников в квартиры граждан под видом сотрудников полиции под предлогом оповещения населения о режиме ЧС с целью хищения их имущества. Об этом сообщается на портале "МВД Медиа".

"Полицией зафиксирована рассылка в мессенджерах недостоверной информации, распространяемой якобы от имени УМВД России по Астраханской области. Сообщается, что граждан посещают по местам жительства некие злоумышленники, которые, представляясь сотрудниками органов внутренних дел, оповещают население о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации. Под этим предлогом они проникают в жилища и совершают хищения имущества. Управление МВД России по Астраханской области официально заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Дежурными службами астраханской полиции сообщения граждан о подобных противоправных деяниях не зафиксированы", - сообщается на сайте.

Уточняется, что за распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сведений, создающее угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности, предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Ведомство призывает граждан, представителей средств массовой информации и активных пользователей интернета проявлять бдительность и ориентироваться только на проверенные источники информации, сообщается на сайте.