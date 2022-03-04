В Махачкале в многоэтажном доме произошел пожар

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в четырехэтажном здании в Махачкале. Из горящего жилого многоквартирного дома эвакуированы 70 человек, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"В 00:40 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома по улице Буйнакского, 61 в городе Махачкале. В 01:10 обнаружен очаг пожара на кровле дома, площадь пожара 200 кв. м. По уточненной информации, 70 человек эвакуированы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации пресс-службы, жертв в результате пожара нет.