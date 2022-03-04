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В Хабаровске проверяют сообщение о минировании торгового центра

Экстренные службы выехали к ТЦ "Южный парк"

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Экстренные службы выехали к одному из торговых центров Хабаровска после сообщения о минировании здания. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровского края.

"Поступала такая информация в торговый центр "Южный парк". Экстренные службы выехали", - сказали в службе, отвечая на вопрос о том, поступали ли сообщения о минированиях в ТЦ.

Торгово-развлекательный центр "Южный Парк" находится в Южном округе города Хабаровска. Это трехуровневое здание площадью 27 тыс. квадратных метров.

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