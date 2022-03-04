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В ХМАО ликвидировали пожар в расселенном доме на площади почти 500 кв. метров

На месте работали 49 человек личного состава, восемь единиц специальной техники

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Пожар в расселенном доме в Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу ночью ликвидирован на площади 486 кв. метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании в трехподъездном деревянном расселенном доме на улице Набережная в городе Когалыме. В 00:13 по местному времени открытое горение строения ликвидировано на площади 486 кв. метров, в 02:35 по местному времени - полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавших нет. На месте пожара работали 49 человек личного состава, восемь единиц специальной техники. Причины происшествия устанавливаются.

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