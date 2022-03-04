Новоенисейский лесохимический комплекс выплатит более 22 млн руб. за разлив нефтепродуктов

ТАСС, 4 марта. Прокуратура города Лесосибирска в Красноярском крае обязала Новоенисейский лесохимический комплекс (ЛХК) выплатить более 22 млн рублей за разлив нефтепродуктов на реке Енисей, говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

"Проведенный специалистами анализ пробы воды зафиксировал превышение по содержанию нефтепродуктов более чем в 40 раз, причиненный водному объекту - реке Енисей - вред составил более 22 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратурой в ходе проверки установлено, что Новоенисейский лесохимический комплекс допустил в декабре 2021 года затопление четырех судов и последующий разлив находящихся в них остаточных нефтепродуктов. Прокуратура внесла представление, а также потребовала поднять затонувшие судна со дна Енисея и возместить вред.

Новоенисейский ЛХК расположен в Лесосибирске. Компания производит экспортные пиломатериалы и древесно-волокнистые плиты, столярные изделия для строительства жилых и производственных помещений, товары народного потребления.