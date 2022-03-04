В ДТП в ХМАО пострадали четыре человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло на 93-м км автодороги Сургут - Нижневартовск в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Травмы получили четыре человека, сообщили журналистам в пятницу в региональном управлении ГИБДД.

"На 93-м км автодороги Сургут - Нижневартовск в Сургутском районе 39-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, отвлекся от управления транспортным средством, при возникновении опасности не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем KIA под управлением 33-летнего мужчины", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ДТП водитель и пассажирка ВАЗ, а также два пассажира KIA получили травмы.