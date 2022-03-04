В Оренбургской области на рынке строительства выявили картельный сговор на 518 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства рядом строительных фирм при участии в аукционах на общую сумму свыше 500 млн рублей, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба ведомства.

"По результатам мониторинга закупочных процедур по размещению и проведению государственных закупок управлением в отношении ООО "СКС", ООО "Строймац", ООО "ВМ-Капитал", ООО "СтройГрупп", ООО "Оренстроймонтаж" возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Указанные хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации картельного сговора в ходе нескольких закупок на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, уличного освещения, благоустройству городской среды и приобретение жилого помещения, которые проходили в 2020-2021 году", - говорится в сообщении.

По данным УФАС, фирмы приняли участие в девяти аукционах с общей начальной ценой контрактов около 518 млн рублей. Торги касались ремонтов дорог, благоустройства территорий и приобретения помещений.

"На заключение антиконкурентого соглашения между ответчиками, помимо прочего, указывают использование единой инфраструктуры при участии в закупках (IP адреса), идентичность ряда документов, представленных ответчиками в составе заявок при участии в аукционах, осуществление совместных финансовых расчетов в процессе хозяйственной деятельности между ответчиками, а также отсутствие активной конкурентной борьбы на торгах", - уточнили в ведомстве.

Заседание, на котором комиссия УФАС по Оренбургской области рассмотрит данное дело состоится 4 апреля.