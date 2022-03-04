В Дагестане из-за непогоды остались без света 130 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Порядка 130 тыс. человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщили в пятницу в Министерстве энергетики России.

Ранее в регионе ожидались сильные осадки и усиление ветра до 28 м/с в нескольких районах Дагестана.

"В Дагестане сильный ветер обесточил 130 тыс. человек, энергетики ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", энергетики переведены в особый режим работы. В зоне риска находятся Касумкенский, Ахтынский, Ахвахский, Дербентский, Цумадинский, Тляратинский районы Дагестана, а также Махачкала и ее пригороды. В оперативном устранении технологических нарушений задействованы 267 специалистов в составе 98 бригад, а также привлечено 48 единиц спецтехники. Сроки восстановления электроснабжения пока не уточняются.