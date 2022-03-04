Во Владимире задержали главу стройкомпании за мошенничество в сфере долевого строительства

ВЛАДИМИР, 4 марта. /ТАСС/. Владимирская полиция задержала генерального директора строительной компании, который подозревается в мошенничестве со средствами дольщиков на сумму более 87 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

"Во Владимире сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении крупного мошенничества в сфере долевого строительства. Причиненный ущерб превысил 87 млн рублей", - уточнили в ведомстве. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры Владимирской области, уголовное дело в отношении генерального директора компании "Импэкс" по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") было возбуждено по итогам приема прокурора области Владислава Малкина.

По информации следствия, в период с 2016 по 2017 год подозреваемый совместно с неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии реальной возможности завершить возведение объекта, заключил с гражданами договоры на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в одном из микрорайонов Владимира. В течение трех лет объект так и не был сдан дольщикам, а сроки его сдачи переносились семь раз.