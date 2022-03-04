В Петербурге задержали участника протестной акции, распылившего газ в лицо полицейскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Участник несанкционированного митинга в центре Петербурга, который прошел в среду вечером, задержан по подозрению в нападении на полицейского. Злоумышленник распылил сотруднику в лицо слезоточивый газ из баллончика, после чего скрылся с места происшествия, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в нападении на полицейского. Им оказался 24-летний неработающий житель Петербурга", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему 33-летнему капитану полиции потребовалась медицинская помощь, после оказания которой он продолжил несение службы. В отношении задержанного молодого человека следствием возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Несанкционированная акция прошла в среду у петербургского Гостиного Двора. Собравшихся предупредили через громкоговоритель о том, что в городе в соответствии с постановлением городской администрации о противодействии распространению коронавируса запрещено проведение любых публичных мероприятий и рекомендовали незамедлительно покинуть место сбора. Люди, которые проигнорировали требование прекратить мероприятие, были задержаны. В суды города по итогам акции поступило 158 материалов об административных правонарушениях.