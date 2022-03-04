Китай сообщил об обеспокоенности ситуацией в связи с пожаром на Запорожской АЭС

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Китай выражает серьезную обеспокоенность ситуацией с обеспечением безопасности ядерных объектов на территории Украины. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о пожаре на Запорожской АЭС.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения", - сказал он. "Китайская сторона придает большое значение вопросам ядерной безопасности и выражает серьезную обеспокоенность ситуацией с обеспечением безопасности ядерных объектов на территории Украины", - указал дипломат.

"Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации, призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и обеспечить безопасность соответствующих ядерных объектов", - резюмировал он.

В ночь на пятницу представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз заявил, что на станции произошел пожар. Позднее в Госслужбе Украины по чрезвычайным происшествиям уточнили, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе станции, а не в зданиях энергоблоков. В 06:20 (07:20 мск) пожар был ликвидирован, жертв в результате инцидента нет.

Запорожская АЭС в городе Энергодар имеет шесть энергоблоков и является крупнейшей в Европе.