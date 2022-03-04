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В Псковской области зафиксировали массовые DDoS-атаки на сайты госорганов

Настоящее местоположение хакеров отследить невозможно

ПСКОВ, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты администрации Псковской области зафиксировали массовые хакерские DDoS-атаки на интернет-ресурсы и рабочую информационную сеть госорганов региона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации области.

"Возрастает количество хакерских атак на сайты государственной власти и средств массовой информации. В том числе зафиксированы атаки на официальные сайты госорганов администрации Псковской области. Хакерские атаки на сайты и рабочую сеть государственных органов начались с вчера и возобновились сегодня в районе 04:00 и продолжаются с некоторой периодичностью. Мониторим те IP адреса, с которых ведется DDoS-атака, и блокируем в ручном режиме, - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, география DDoS-атак "самая обширная". "Это Чили, Аргентина, США, Канада, но мы понимаем, что это просто прокси-сервера и настоящее местоположение хакеров отследить невозможно. Все необходимые меры приняты, чтобы максимально оперативно отрабатывать все атаки. Однако официальные сайты администрации Псковской области могут "зависать" и некоторое время не работать. В этом случае необходимо подождать и перезагрузить страницу через некоторое время", - говорится в сообщении.

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