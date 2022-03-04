В Подмосковье возбуждено дело в отношении вора в законе по прозвищу Апакела

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии вором в законе по прозвищу Апакела. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), - сообщила Врадий. - По данным следствия, с 1965 года за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии - вор в законе с криминальным прозвищем Апакела".

Следствие считает, что фигурант на территории Владимирской и Московской областей с 1965 года осуществляет координацию действий организованных групп, также он создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии. В отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.