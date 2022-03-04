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Полицейские проводят следственные действия в администрации Златоуста

Администрация оказывает им всяческое содействие

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Челябинской области в пятницу проводят следственные действия в управлении ЖКХ администрации города Златоуста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации.

"Представители полиции работают в управлении ЖКХ администрации Златоуста. Администрация оказывает им всяческое содействие", - сказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что сами заинтересованы в том, чтобы сотрудники правоохранительных органов выявляли коррупционеров.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области от комментариев воздерживаются.

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