Полицейские проводят следственные действия в администрации Златоуста

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Челябинской области в пятницу проводят следственные действия в управлении ЖКХ администрации города Златоуста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации.

"Представители полиции работают в управлении ЖКХ администрации Златоуста. Администрация оказывает им всяческое содействие", - сказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что сами заинтересованы в том, чтобы сотрудники правоохранительных органов выявляли коррупционеров.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области от комментариев воздерживаются.