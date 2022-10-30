СК проведет проверку по факту повреждения "Кургана дружбы" в Латвии

В ведомстве отметили, что мемориальные плиты монумента демонтировали с применением тяжелой техники

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту повреждения "Кургана дружбы" в Латвии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что мемориальные плиты монумента, воздвигнутого 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов, демонтированы с применением тяжелой техники на участке, находящемся в ведении Латвии.

"Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом. Глава Следственного комитета поручил следователям организовать проверку по данному факту, а также запросить в МИД России необходимую информацию", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.