В Москве на Рябиновой улице восстановили движение после нескольких ДТП

Движение в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Проезжая часть освобождена в Москве на Рябиновой улице после нескольких ДТП с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса, сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

Ранее из-за нескольких ДТП было полностью перекрыто движение на Рябиновой улице в сторону Мичуринского проспекта. В экстренных службах ТАСС сообщали, что в авариях пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.