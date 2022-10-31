СМИ: в Пакистане погибла журналистка в ходе освещения акций протеста

Инцидент произошел в городе Садхок, пишет газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 31 октября. /ТАСС/. Репортер пакистанского телеканала "Канал-5" погибла в ходе освещения массовых акций протеста, организованных оппозиционной партией "Движение за справедливость" (ДЗС). Об этом в воскресенье вечером сообщила газета Dawn.

По ее данным, инцидент произошел в городе Садхок (провинция Пенджаб), где проходил очередной этап "Долгого марша за реальную независимость" (Haqeeqi Azadi Long March), организованного оппозицией. Журналистка Садаф Наим упала с грузовика, на котором следовал председатель ДЗС Имран Хан, попала под колеса транспортного средства и погибла.

В результате происшествия руководство партии прервало митинг до конца дня. Уточняется, что марш ДЗС возобновится в понедельник из города Камоке (провинция Пенджаб).

Хан в ходе короткого обращения к сторонникам в Садхоке выразил слова соболезнования семье погибшей. Позднее лидер ДЗС продублировал слова поддержки в Twitter. "Шокирован и глубоко опечален ужасным инцидентом, который привел к гибели репортера "Канала-5" Садаф Наим во время нашего марша сегодня, - написал он. - Нет слов, чтобы выразить мою скорбь. Мои молитвы соболезнования обращены к семье [погибшей] в этот момент печали". Как отмечает издание, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также выразил соболезнования семье погибшей журналистки.

Массовые митинги в рамках "Долгого марша" поочередно проходят в 15 городах Пакистана. Шествие демонстрантов началось 28 октября в Лахоре и завершится 4 ноября в Исламабаде.

Хан покинул пост главы пакистанского правительства в апреле 2022 года, когда нижняя палата парламента вынесла ему вотум недоверия и избрала новым премьер-министром председателя Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шарифа. Начиная с мая этого года партия Хана ведет кампанию по возвращению к власти в исламской республике.