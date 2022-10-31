На внутренней стороне 44 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Движение осложнено, на месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Движение на внутренней стороне км МКАД - перед развязкой с Киевским шоссе - затруднено в результате аварии с участием нескольких автомобилей, сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 44-го км МКАД (перед развязкой с Киевским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. <...> Заняты три полосы из шести. Движение в районе аварии осложнено, рекомендуем объезжать этот участок", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, отмечается в публикации.