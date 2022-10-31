31 октября, 04:58

На внешней стороне 68 км МКАД столкнулись несколько автомобилей

Движение на участке трассы осложнено, заняты три полосы из шести

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Аварии с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей произошли на внешней стороне 68 км МКАД (развязка с Волоколамским шоссе), заняты три полосы из шести. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 68 км МКАД (развязка с Волоколамским шоссе) произошли ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. <...> Заняты три полосы из шести. Движение в районе аварии осложнено, рекомендуем объезжать этот участок", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, отмечается в публикации. 

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