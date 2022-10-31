СМИ: операцию по поиску пропавших после обрушения моста в Индии продолжат 1 ноября

По данным телеканала NDTV, тела погибших еще могут оставаться в воде

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Операция по поиску пропавших без вести после обрушения пешеходного вантового моста в западном индийском штате Гуджарат в понедельник была приостановлена с наступлением темноты. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на официальные источники, поиск пропавших в реке Мачху будет продолжен во вторник утром.

По данным источников телеканала, тела погибших еще могут оставаться в воде. По данным СМИ, к вечеру понедельника было найдено от 130 до 141 тела. Официального сообщения о числе погибших пока не поступало.

Вантовый мост на реке Мачху в Гуджарате в округе Морби рухнул вечером в воскресенье. Всего на мосту в этот момент находились около 500 человек. Причинами трагедии предварительно называют перегруз моста, рассчитанного на 125 пешеходов, и поведение молодежи, которая прыгала и раскачивала мост. Также указывается на ненадлежащее исполнение своих обязанностей частной компанией, которая обслуживала это сооружение - сотрудники компании не ограничили число людей и не остановили раскачивание моста молодыми людьми.

Вопросы вызывает и качество ремонта моста. Кроме того, как сообщают местные власти, официального разрешения на открытие моста компания Oreva Group, производившая ремонт, не имела и непонятно, как мост был снова открыт для людей без какого-либо официального разрешения. Расследование по делу об обрушении исторического сооружения ведет специально назначенный комитет.

Семьи жертв обрушения подвесного моста получат компенсацию в размере 600 тыс. рупий ($7,2 тыс.). Об этом сообщили представители местных и центральных властей.

Подвесной пешеходный мост Морби считается памятником истории и инженерной мысли XIX века. Он был построен в несколько этапов и открыт 20 февраля 1879 года тогдашним губернатором Бомбейского президентства Британской Индии Ричардом Темплом. Дизайн моста был навеян викторианским Лондоном. Он имеет ширину 1,25 м, длину 233 м и установлен над рекой Мачху, соединяя дворцовый комплекс Дарбаргадх и инженерный колледж Лахдирджи. Путеводители по Западной Индии вносят мост в число рекомендуемых к просмотру достопримечательностей.