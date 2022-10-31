В Башкирии виновницу смертельного ДТП на водохранилище приговорили к шести годам колонии

Женщина села за руль пьяной

УФА, 31 октября. /ТАСС/. Суд вынес приговор жительнице Башкортостана, которая, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, съехала в водохранилище, в результате чего погибли три ее пассажирки. Суд назначил женщине наказание в виде шести лет в колонии общего режима, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

"Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Зианчуринского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

В апреле 2022 года подсудимая с тремя подругами праздновала день рождения одной из женщин в придорожном кафе, после чего женщины отправились на берег Ямашлинского водохранилища. Отмечается, что подсудимая, находясь за рулем в алкогольном опьянении, не справилась с управлением и съехала в водоем. В результате три пассажирки не смогли выбраться из машины и погибли.

"Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года", - уточнили в пресс-службе.

Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.