Ребенок находится в реанимации после падения дерева на автомобиль в Калужской области

Врачи диагностировали у него перелом основания черепа

ТАСС, 31 октября. Двухлетний мальчик находится в реанимации с переломом основания черепа после падения дерева на припаркованный автомобиль в городе Обнинске Калужской области, у пятилетней девочки диагностировали перелом челюсти. Врачи принимают все необходимые меры, чтобы дети пошли на поправку, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"Состояние девочки нормальное, она в обычной палате. Мальчик в реанимации. Его состояние стабильное. Проведена телемедицинская консультация со специалистами федерального медцентра", - написал он.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, которое произошло 30 октября около 15:40. Семья из четверых человек приехала за продуктами в торговый центр города Обнинска, на их автомобиль в результате сильного порыва ветра упало дерево.

Пятилетняя девочка получила перелом челюсти и ушиб грудной клетки, у двухлетнего мальчика перелом основания черепа. Следователи опросили очевидцев случившегося, провели осмотр места происшествия. "По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц", - сообщили в следственном управлении СК России по региону.