Госбюро расследований Украины завело дело о госизмене против главы МВД ДНР

В ведомстве пояснили, что обвинение связано со штурмом союзными силами завода "Азовсталь"

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Государственного бюро расследований Украины (ГБР) заочно предъявило обвинение по статье о госизмене министру внутренних дел Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Сотрудники ГБР совместно с департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении (предъявили обвинение - прим. ТАСС) так называемому министру МВД ДНР и шестерым участникам оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что обвинение связано со штурмом союзными силами завода "Азовсталь", на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе. Сообщается, что обвинение предъявлено по статьям о госизмене и "нападении на предприятие".

"В случае задержания им может угрожать пожизненное заключение", - добавили в ведомстве. При этом имена не называются.